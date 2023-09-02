От обстрелов ВСУ в ДНР за день погиб один человек, девять получили ранения

ВСУ за день выпустили 229 различных боеприпасов по территории ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что за 2 сентября от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Республике погиб один человек, девять получили ранения.

- Сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк, Старомихайловку, Горловку, Александровку, Мироновский. Погибла женщина 1973 года рождения в Старомихайловке. Ранения средней степени тяжести получили девять мирных жителей в Донецке и Александровке, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что всем пострадавшим отказываться вся необходимая медицинская помощь. Было повреждено девять жилых домов, девять объектов гражданской инфраструктуры. Также украинские боевики за день выпустили 229 боеприпасов из реактивной системы залпового огня, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

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