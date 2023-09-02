Российские войска отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска ДНР

ВС РФ отразили пять атак ВСУ в районе Артемовска Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразила пять атак штурмовых групп противника в районе Артемовска. За сутки украинские войска потеряли свыше 250 человек, а также 15 единиц военной техники на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка.

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен узел связи противника, а также в районе населенного пункта Дылеевка поражены два командно-наблюдательных пункта ВСУ.

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