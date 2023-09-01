Путин рассказал о туристических и рекреационных возможностях новых регионов РФ

В России будут развивать туризм в новых регионах страны. Фото: ТГ/Моргун

Россияне откроют для себя туристический потенциал Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе проведения открытого урока «Разговор о важном».

- Уверен, просто не сомневаюсь, что граждане РФ, огромной нашей территории, они будут открывать для себя возможности и это пойдет на пользу регионам и тем людям, которые живут у вас, могут работать в этой сфере, - отметил он на вопрос касательно планов развития курортных зон на данных территориях.

Глава государства также отметил, что недавно обсуждал эту тему с исполняющим обязанности руководителя одного из новых регионов России.

- Он тоже обращал внимание на эти рекреационные возможности, туристические, у него есть очень хорошие идеи по развитию этого направления деятельности, - сказал Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что в России выделят около 2 трлн рублей на развитие новых регионов в ближайшие годы. Власти разработали несколько программ развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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