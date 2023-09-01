В России выделят около 2 трлн рублей на развитие новых регионов в ближайшие годы

По словам Путина, жители новых регионов РФ готовы работать, для них только необходимо создать условия. Фото: Администрация Президента России

Российские власти готовы выделить в ближайшие годы почти два триллиона рублей из федерального бюджета на развитие Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил в ходе открытого урока «Разговор о важном» Президент России Владимир Путин.

- В ближайшие, по-моему, 2,5 года только из федеральных источников планируется выделить почти 2 триллиона рублей на развитие этих территорий - 1,9 триллиона рублей. Это приличные деньги, - отметил он.

По словам Путина, одной из приоритетных задач для этих территорий является достичь общероссийского уровня в вопросах социального характера. Сюда он отнес медицину, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, которая во многом разрушена.

- Это вещи прозаические, но тем не менее очень важные для людей - это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, восстановление высшей школы, восстановление объектов культуры, промышленности, сельского хозяйства, - подчеркнул Президент РФ.

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