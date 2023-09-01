Премьер-министр ДНР заявил о росте бизнеса в регионе из-за создания СЭЗ

В ДНР заявили о росте бизнеса в регионе из-за создания СЭЗ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев в интервью ДАН заявил, что после создания свободной экономической зоны (СЭЗ) в регионе наблюдается рост бизнеса.

- Самое основное экономическое событие, я считаю, это то, что мы потихоньку — не скажу, что прорыв большой — привлекаем бизнес, и бизнес идет. Бизнес видит, что есть движение на развитие и самое главное, наверное, не обманывать бизнес, - отметил премьер-министр ДНР.

Евгений Солнцев добавил, что главное событие для бизнеса, это, конечно, свободная экономическая зона, в которой много разных льгот для предпринимателей.

Напомним, что Владимир Путин в конце июня подписал указ, в котором в новых регионах России создают СЭЗ. Данный режим будет действовать до 31 января 2050 года.

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