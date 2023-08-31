В Кировском районе Донецка от детонации боеприпаса пострадал мужчина

В Донецкой Народной Республике на взрывоопасном предмете подорвался мирный житель
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Донецкой Народной Республике на взрывоопасном предмете подорвался мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что инцидент зафиксирован в Кировском районе Донецка.
- По улице Бирюзова в результате детонации ВОП ранен мужчина 1950 года рождения, - говорится в телеграм-канале представительства.
Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что за прошедший день территория Республики - в частности, Донецк, Горловка и Волновахский район - подверглась обстрелам украинских войск из крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии с применением зажигательных и кассетных боеприпасов.
В результате получили ранения 10 мирных жителей - шесть в Кировском районе Донецка, четверо - в Волновахском районе.
По словам главы региона, пострадавшие - разной степени тяжести, сейчас ими занимаются медики.
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