Пушилин сообщил о ранении 10 жителей ДНР в результате обстрелов ВСУ 31 августа

Всеми пострадавшими сейчас занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Десять человек получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ 31 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что за прошедший день территория Донецкой Народной Республики - в частности, Донецк, Горловка и Волновахский район - подверглась обстрелам украинских войск из крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии с применением зажигательных и кассетных боеприпасов.

- В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо - в Волновахском районе, - проинформировал Пушилин.

По словам главы региона, всеми пострадавшими сейчас занимаются медики.

- Пострадавшие разной степени тяжести, они получают необходимую медпомощь, - заявил он.

Сообщается также, что в результате обстрелов ВСУ повреждены шесть жилых домов в Киевском и Кировском районах Донецка, а также Никитовском районе Горловки.

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