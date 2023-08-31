Новые технологии выведут Мариуполь на уровень современных «умных» городов России

Вопрос установки всех необходимых элементов и запуска комплекса в работу будет рассмотрен в ближайшей перспективе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые технологии позволят Мариуполю стать современным «умным» городом России. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун, который встретился с учредителем и руководителем группы компаний «ТНБ» Назарием Мушреф.

По словам мэра, эта группа занимается внедрением комплексных автоматизированных систем, обеспечивающих общественную безопасность и правопорядок на территории муниципалитетов. За счет применения целого ряда программных и технических средств - интеллектуальных видеокамер, систем оповещения населения, тревожных кнопок в общественных местах - дежурно-диспетчерские службы города могут оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и привлекать других к устранению проблем.

- Эти технологии выведут Мариуполь на уровень современных «умных» городов России, - считает Моргун.

Сообщается также, что проект внедрения АПК «Безопасный город» в Мариуполе уже находится в разработке.

- Вопрос установки всех необходимых элементов и запуска комплекса в работу детально рассмотрим в ближайшей перспективе, - заявил мэр.

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