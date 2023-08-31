Для разминирования стройплощадок в Мариуполе используют служебных собак

Служебные собаки помогают находить взрывчатку и другие ВОП, которые не способен обнаружить миноискатель (архивное фото). Фото: МЧС РФ

Специалисты «РКС-НР» используют служебных минно-розыскных собак для поиска замаскированной взрывчатки на строительных площадках Мариуполя. Собаки помогают найти опасные предметы, в составе которых нет металлических элементов.

— Данный способ обнаружения взрывоопасных веществ использовали в основном при обследовании объектов социально-бытового назначения, расположенных в них подвальных помещениях и прилегающих территориях. В отличие от использования миноискателей, животное способно обнаружить замаскированную взрывчатку, в составе которой нет металлических элементов. Правильно обученные собаки находят взрывчатку по запахам, стандартным упаковкам, сгоревшему пороху, смазочным маслам, — отметили в «РКС-НР».

В организации добавили, что подготовка минно-розыскных собак требует много времени и усилий. Зачастую для этих целей используют собак пород немецкая овчарка и малинуа. Подготовку щенков начинают в возрасте с 8 до 16 месяцев.

— Люди и их четвероногие друзья с риском для жизни занимаются гуманитарным разминированием территорий для обеспечения безопасности граждан Мариуполя и мирного будущего его жителей! — добавили в организации.

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