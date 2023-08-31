В Шахтерске открыли новый кинозал и музей кино

В новом кинозале покажут зрителям отечественные кинокартины (архивное фото) Фото: Иван МАКЕЕВ

В Шахтерске открыли современный кинотеатр и музей кино. Об этом сообщили ДАН в Министерстве культуры Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что новый кинозал был построен при поддержке российского Фонда кино в колледже кино и телевидения имени Александра Ханжонкова. Он рассчитан на 50 человек, в помещении установлены новый экран, современное звуковое оборудование и кресла. В новом кинозале покажут зрителям отечественные кинокартины.

Тем временем в музее кино посетители смогут узнать о создании кинофильмов, особенностях кинорежиссуры и тайнах мира современного киноискусства. Среди представленных экспонатов есть собрание кинофототехники, подборка анимаций и диафильмов, а также рукописи, документы, редкие книги о кино, костюмы и реквизит отечественных фильмов Ханжонкова.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 августа в ДНР впервые состоялась Всероссийская акция «Ночь кино». Более тысячи жителей Республики смогли посмотреть три самые обсуждаемые отечественные картины 2023 года - «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Кинопоказы прошли в Енакиево, Новоазовске, Торезе и поселке Мангуш.

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