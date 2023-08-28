Более тысячи жителей ДНР посмотрели фильмы в рамках проекта «Ночь кино»

ДНР впервые присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино». Фото: Толстыкина/ТГ

Кинофильмы «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник» в рамках проекта «Ночь кино» посмотрели более тысячи жителей ДНР. Кинопоказы прошли в Енакиеве, Новоазовске, Торезе и поселке Мангуш. Об этом рассказал глава министерства культуры Республики Михаил Желтяков.

— 26 августа в Донецкой Народной Республике впервые состоялась Всероссийская акция «Ночь кино». Более 1000 жителей Республики смогли посмотреть три самые обсуждаемые отечественные картины 2023 года: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Выражаю слова благодарности Министерству культуры России и Фонду кино за оказание всесторонней поддержки в развитии киноискусства в Донбассе. Напоминаю, что к концу этого года новые кинозалы откроются в Ждановке, Снежном, Харцызске и Старобешево, — заявил Желтяков.

Министр добавил, что кинопоказы в Новоазовске, Енакиеве и поселке Мангуш прошли в современных кинозалах, открытых этой весной.

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