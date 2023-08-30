Тульская область оказала помощь беженке из Мариуполя

Женщине предоставили вещи и предметы первой необходимости. Фото: Администрация города Мариуполя

Тульская область помогла беженке из Мариуполя. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Там уточнили, что сейчас женщина проживает в пункте временного размещения в городе Ефремов Тульской области.

- Жительнице Мариуполя предоставили вещи и предметы первой необходимости, - рассказали в мэрии.

Тем временем Владимирская область помогла воссоединиться семье из Мариуполя. Супруги Вениченко из приморского города ДНР обратились к властям региона-шефа с просьбой организовать встречу с родными.

В марте прошлого года их дочь Анастасия вместе с мужем и сыновьями уехала во Владимирскую область из-за обстрелов ВСУ. Супруги Вениченко поехали вместе с ними. Однако из-за тоски по дому они вскоре вернулись назад в Мариуполь и начали приводить дом в порядок, чтобы жить в нем вместе с детьми и внуками.

Регион-шеф помог в воссоединении этой мариупольской семьи. Правительство Владимирской области организовало для дочери семейной пары Анастасии, ее мужа Николая и их сыновей поездку на микроавтобусе и помогло со стройматериалами, необходимыми для ремонта родительского дома.

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