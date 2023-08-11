Владимирская область помогла воссоединиться семье из Мариуполя

Теперь родители смогут жить в своем доме вместе с детьми и внуками. Фото: Администрация города Мариуполя

Владимирская область помогла в воссоединении семьи из Мариуполя. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Там пояснили, что накануне местная супружеская пара Веничинко обратилась к губернатору шефского региона Александру Авдееву с просьбой организовать встречу с их дочерью.

- В марте прошлого года их дочь Анастасия вместе с мужем Николаем и двумя сыновьями уехала во Владимирскую область из-за обстрелов со стороны ВСУ. Супруги Вениченко поехали вместе с ними. Однако из-за тоски по дому они вскоре вернулись назад в Мариуполь и начали приводить дом в порядок, чтобы жить в нем вместе с детьми и внуками, - рассказали в мэрии.

Сообщается, что регион-шеф помог в воссоединении этой мариупольской семьи. Правительство Владимирской области организовало для дочери семейной пары - Анастасии, ее мужа Николая и их сыновей поездку на микроавтобусе и помогло со стройматериалами, необходимыми для ремонта крыши родительского дома.

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