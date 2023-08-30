ВСУ при обстреле Донецка 30 августа использовали просроченные западные ракеты

Фрагмент ракеты AGM-88 HARM, выпущенной ВСУ по Донецку. Фото: СЦКК ДНР

При обстреле Донецка 30 августа украинские войска использовали просроченные американские ракеты. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сообщается, что эксперты СЦКК подтвердили факты обстрелов Ворошиловского и Киевского районов Донецка, а также уточнили тип вооружения, из которого велся огонь. Оказывается, что срок эксплуатации этих боеприпасов истек еще в 1994 году.

- Противник применил американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, выпущенные с самолета, гарантийный срок эксплуатации которых истек в далеком 1994 году, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, вечером 30 августа украинские войска выпустили еще одну высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Донецку. Прилет был зафиксирован в частном секторе Буденновского района по улице Хасановская.

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