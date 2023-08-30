ВСУ выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Донецку

Ракета приземлилась в частном секторе города. Фото: ТГ/Кулемзин

Вечером 30 августа украинские войска выпустили одну высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Донецку. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: в 16:30 - город Донецк (Буденновский район): выпущена 1 ракета AGM-88 HARM, - говорится в телеграм-канале представительства.

Тем временем мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что американская ракета приземлилась в частном секторе в тылу города.

- Прилет в частный сектор Буденновского района. Улица Хасановская, - проинформировал он.

Сообщается также, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших и жертв.

Напомним, ранее боеприпас ВСУ попал в недостроенную многоэтажку в Ворошиловском районе Донецка. Украинские боевики выпустили по центру Донецка одну ракету из РСЗО.

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