Боеприпас ВСУ попал в недостроенную многоэтажку в Ворошиловском районе Донецка

Украинский боеприпас попал в недостроенный жилой дом в центре Донецка. Фото: соцсети

Боеприпас, выпущенный со стороны ВСУ по Ворошиловскому району Донецка, попал в недостроенный многоэтажный дом. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— По уточненной информации, в Ворошиловском районе прямое попадание в многоэтажный недостроенное здание жилищного комплекса «Бульвар-СИТИ», — заявил градоначальник.

Напомним, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому району Донецка одну ракету из реактивной системы залпового огня около 09:45. ВСУ обстреляли центр города со своих позиций в Курахово. Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что под обстрелом боевиков оказались районы бульвара Шевченко и улицы Набережная.

Ранее стало известно о мирной жительнице в пригороде Донецка, которая пострадала при обстреле ВСУ 29 августа. Ранее СЦКК ДНР сообщали о трех погибших за сутки в Центрально-Городском районе Горловки.

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