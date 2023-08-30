В Мариуполе ко Дню города смонтируют новую спортивную зону

В город уже доставили оборудование для установки современной спортивной площадки. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе планируют обустроить новую спортивную зону. Ее разместят в одном из дворов дома в Ильичевском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он отметил, что для установки современной спортивной площадки уже доставили оборудование. Оно поступило от Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации по Московской области.

- Подготовительные работы под монтаж новой спортивной зоны проведем в самое ближайшее время. Надеемся успеть к предстоящему Дню города, - заявил мэр.

По словам Моргуна, новый спортивный объект в городе откроют вместе с меценатами. Футбольное поле, баскетбольные площадки, зона воркаута и детская игровая площадка станут прекрасным подарком жителям к 245-летию Мариуполя.

Напомним, что в портовом городе ДНР ко Дню шахтера организовали большой спортивный праздник. В Мариуполе прошел фестиваль единоборств «Сила Донбасса».

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