Фестиваль единоборств «Сила Донбасса» прошел в Мариуполе

Зрители увидели 10 ярких поединков, часть из которых прошла по правилам кикбоксинга, а другая - по правилам смешанных единоборств ММА. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе ко Дню Шахтера организовали спортивный праздник - здесь прошел фестиваль единоборств «Сила Донбасса». Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что участники фестиваля увидели 10 зрелищных поединков, часть из которых была проведена по правилам кикбоксинга, а другая - по правилам смешанных единоборств ММА.

- В главном бое турнира сошлись мастер спорта по боевому самбо макеевчанин Артем Хараман и кандидат в мастера спорта по вольной борьбе мариуполец Евгений Харабет. Нокаутом победу одержал представитель портового города, - рассказали в мэрии.

Сообщается также, что присутствовавший на фестивале мэр города Мариуполя Олег Моргун поблагодарил организаторов за настоящий праздник спорта, который они устроили для мариупольцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе прошел фестиваль уличных видов спорта «Террикон». В приморском городе ДНР организовали по-настоящему масштабный праздник для молодежи.

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