В Ильичевском районе Мариуполя завершают благоустройство территории в начальной школе

В Ильичевском районе Мариуполя завершают ремонт начальной школы. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» с привлечением подрядной организации «ПСК «Строймонолит» завершает ремонт начальной школы в Ильичевском районе Мариуполя. В рамках капитального ремонта объекта специалисты выполнили большой объем работ.

- Строители выполнили большой объем работ в рамках капитального ремонта школьного здания: реконструировали крышу и стропильную систему; оборудовали систему водостока; восстановили фундамент; заменили дверные и оконные блоки, - пишет в телеграм-канале компания «РКС-НР».

Также в начальной школе отремонтировали все внутренние помещения, провели монтаж сантехнического оборудования, отопительных приборов и водонагревательных бойлеров. Восстановили кирпичную кладку и провели покраску фасадов. Отремонтировали системы внутреннего и наружного электроосвещения.

- В настоящее время завершается благоустройство территории: замена дорожного покрытия, обустройство велосипедной парковки, монтаж спортивных площадок. Занятия в учебном учреждении начнутся уже 1 сентября 2023 года, - добавили в компании.

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