Продолжаются работы по реконструкции республиканского протезно-ортопедического центра в Донецке. Фото: Минстрой ДНР

Республиканский протезно-ортопедический центр в Донецке готов на 70%. В семиэтажном здании специалисты практически завершили демонтажные работы, а также провели инженерные сети на объекте. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Андрей Нагайцев.

- В семиэтажном здании фактически завершены все демонтажные работы, проведены инженерные сети, активно ведутся отделочные работы: укладка керамической плитки, устройство полов и навесных потолков, оклейка обоев и покраска стен. В среднем можно говорить о 70% готовности семиэтажного здания, - отметил Нагайцев.

Он добавил, что в двухэтажном корпусе строители завершают демонтажные работы. Во время этих восстановительных работ прием пациентов в корпусе не прекращался. На данный момент на объекте проложены инженерные сети. Выполнен ремонт двух лестничных проемов, проводят шпаклевку стен, потолков.

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