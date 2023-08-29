В Мариуполь передали частицу мощей Георгия-Победоносца

В Свято-Николаевском соборе прихожане смогли прикоснуться к ковчегу с частицей мощей Великомученика и Победоносца Георгия. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполь передали частицу мощей православного святого - Георгия-Победоносца. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он отметил, что ковчег с частицей мощей Великомученика и Победоносца Георгия доставили в портовый город ДНР из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры города Сергиев Посад Московской области.

Прикоснуться к ним смог и сам Моргун в день Успения Пресвятой Богородицы. В Свято-Николаевском соборе прошло торжественное богослужение по случаю большого церковного праздника, после чего мэр города поздравил жителей с радостным событием.

- Уверен, прибытие в наш город частицы мощей Георгия-Победоносца - это символ скорого возвращения мира на земли Донбасса, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты из Санкт-Петербурга восстанавливают Свято-Троицкий Храм в Мариуполе. Он находится при перинатальном центре в Жовтневом районе города. Решение о его воссоздании принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совместно с благотворительным фондом «Победа». На месте разрушенной церкви вскоре появится новый типовой храм.

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