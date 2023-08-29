Пушилин сообщил про снижение интенсивности боев на флангах Артемовска

Российские военные предпринимают дополнительные меры, чтобы не допустить наступления ВСУ Фото: Александр КОЦ

Украинские войска снизили свою активность на флангах Артемовска. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По его мнению, противник пытается собрать силы для дальнейших наступательных действий, чтобы вернуть себе утраченные позиции, однако российские военные предпринимают дополнительные меры, чтобы этого не допустить. Притом фланги Артемовска все еще являются горячим направлением. Так, в районах Клещеевки и Андреевки ВСУ регулярно пытаются наступать.

- Единственное, что сейчас можно констатировать, - что интенсивность снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой. Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят занять наши позиции, - заявил Пушилин.

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил, что ВСУ подтягивают резервы в районы Старомайорского и Урожайного. Врио Главы ДНР добавил, что украинские войска проводят ротацию на Южно-Донецком направлении.

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