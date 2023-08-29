Пушилин раскрыл детали недавней встречи с Путиным

Врио Главы ДНР Денис Пушилин назвал недавнюю встречу с президентом России Владимиром Путиным результативной. Фото: kremlin.ru

Врио Главы ДНР Денис Пушилин назвал недавнюю встречу с президентом России Владимиром Путиным результативной. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live». По словам руководителя Республики, глава государства поддержал все предложенные инициативы по ее развитию и дал соответствующие поручения для их реализации.

- Встреча прошла достаточно результативно для Донецкой Народной Республики. Достаточно много инициатив, которые обсуждались уже в рабочей части встречи, были поддержаны, и сейчас уже соответствующие поручения как на федеральном уровне, так и на региональном уровне даны, - рассказал Пушилин.

Лидер ДНР также отметил глубокую погруженность президента России в вопросы жизнедеятельности Республики.

- И всегда радует, всегда где-то удивляет погруженность Владимира Владимировича в какие-то детали, - заявил Денис Пушилин.

Напомним, в ходе встречи в Кремле Пушилин сообщил Путину об ухудшении ситуации в ДНР из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов. По словам лидера Республики, такие боеприпасы крайне опасны для мирных жителей.

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