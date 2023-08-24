Пушилин сообщил Путину об ухудшении ситуации в ДНР из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов

Врио Главы ДНР Пушилин доложил главе государства о ситуации в регионе. Фото: kremlin.ru

За последние три месяца обстановка в ДНР ухудшилась из-за того, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы. Об этом в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что обстановка в регионе сохраняется сложной, в том числе из-за применения украинскими военными кассетных боеприпасов.

- Первое - то, что больше всего волнует, то, на чем руку держать нужно и держим на пульсе, - это, конечно, ситуация с обстрелами. К сожалению, за последние три летних месяца она ухудшилась именно для гражданского населения, потому что противник начал применять кассетные боеприпасы, - заявил Пушилин.

По словам лидера ДНР, такие боеприпасы крайне опасны для мирных жителей Республики, поскольку они обладают обширным действием и не все детонируют сразу. Это приводит к неконтролируемым потерям. Так, совсем недавно из-за неразорвавшегося ранее кассетного боеприпаса в ДНР погибли трое строителей, еще три человека были ранены.

- Это, к сожалению, не единичный случай, - отметил Пушилин.

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