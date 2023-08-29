Десять единиц лесопожарной и лесовосстановительной техники закупят для лесхозов ДНР в 2024 году

В регион поступит техника для сохранения «зеленых легких» страны. Фото (архив): ЛИЦ

В Донецкой Народной Республике в следующем году закупят новую лесопожарную и лесовосстановительную технику, которая закроет первоочередные потребности лесхозов. Об этом сообщил ДАН председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР Алексей Шебалков.

Он уточнил, что всего планируется приобрести десять единиц спецтехники.

- На следующий год запланировано приобретение пяти единиц техники, необходимой для проведения работ по лесовосстановлению, еще пяти единиц лесопожарной техники. Речь, в частности, идет о малых лесопатрульных комплексах на базе автомобилей «УАЗ» - это машины повышенной проходимости, они оборудованы помпой и водяной емкостью объемом от 200 до 500 литров, - пояснил Шебалков.

Сообщается также, что на эти цели Государственный комитет лесного и охотничьего хозяйства ДНР получит около 54 млн рублей.

Напомним, ранее о высокой пожароопасности предупредили жителей центральных и юго-восточных районов ДНР. Угроза возникновения пожаров в лесных массивах, лесостепях и заповедниках может возникнуть на территории Республики 30-31 августа.

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