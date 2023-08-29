О высокой пожароопасности предупредили жителей центральных и юго-восточных районов ДНР

В ближайшие дни в регионе сохранится высокая пожароопасность. Фото: МЧС ДНР

Жителей ДНР предупредили про высокую угрозу возникновения пожаров в центральной и юго-восточной части Республики. Информацию обнародовало Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

Там уточнили, что в ближайшие дни в регионе сохранится высокая пожароопасность. Ей присвоили самый высокий 5 класс, что подразумевает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

- 30-31 августа в центральных и юго-восточных районах Донецкой Народной Республики ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), - заявили в спасательном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря профилактической и предупреждающей работе специалистов Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства в лесах ДНР в 2023 году не было ни одного пожара. Однако пожарная опасность в лесных массивах сохраняется - в ближайшее время к сильной жаре добавится порывистый ветер, который может стать причиной возгорания. Жителей призвали беречь природу.

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