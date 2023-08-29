Благодаря работе Госкомплексохоты в 2023 году в лесах ДНР не было ни одного пожара

Жителей ДНР призвали бережно относится к лесу и не разводить костры. Фото: ДАН

Благодаря профилактической и предупреждающей работе специалистов Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства в лесах ДНР в 2023 году не было ни одного пожара. Однако пожарная опасность в лесных массивах сохраняется — в ближайшее время к сильной жаре добавится порывистый ветер, который может стать причиной возгорания. Глава Правительства Республики Евгений Солнцев призвал жителей беречь природу.

— Специалисты Госкомлесохоты, начиная с апреля и на протяжении всего пожароопасного сезона, проводят комплекс предупреждающих и профилактических мероприятий. Это и регулярное патрулирование лесных массивов, и информационная работа с населением, и совместные рейды с сотрудниками МЧС России по ДНР. Как результат — в 2023 году ни одного пожара в лесном фонде, — рассказал Солнцев.

Глава Правительства Республики подчеркнул, что пожарная опасность в регионе сохраняется.

— В дневные часы столбики термометра по-прежнему перескакивают отметку +30 градусов. Но к жаре добавляется сильный порывистый ветер. В таких условиях любое неосторожное обращение с огнем неминуемо приводит к природным пожарам. По юго-востоку Республики ожидается 5-й — максимальный — класс пожарной опасности, в остальных районах — 4-й. Поэтому призываю всех жителей к ответственности: не разводите костры и не пользуйтесь открытым огнем, берегите природу, себя и свое здоровье, — добавил он.

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