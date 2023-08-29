Парк имени Петровского в Мариуполе может получить вторую жизнь

Последняя масштабная реконструкция парка была проведена еще в далеком 2002 году. Фото: ТГ/Моргун

Парку имени Петровского в Мариуполе могут подарить вторую жизнь. Петербуржцы готовы вложить средства в реконструкцию некогда одного из самых любимых мест отдыха для жителей Ильичевского района портового города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Мариуполя Олег Моргун, который вместе с представителями благотворительного фонда «Александр Невский» ознакомился с состоянием парка.

По его словам, последняя масштабная реконструкция парка была проведена еще в 2002 году. Затем с началом кризиса завод «Азовмаш» перестал финансировать содержание объекта, а после этого передал его на баланс предыдущей городской власти, которая довела парк до окончательного упадка.

- В негодность пришли входная группа, сцена и аллеи, спортивные комплексы и ледовая арена с боулингом и кафе, - рассказал Моргун.

Теперь благодаря фонду «Александр Невский» парк имени Петровского в Мариуполе сможет ожить. Петербуржцы готовы взяться за это.

- Со временем парк снова станет еще одной точкой притяжения мариупольцев и гостей города. Ждем от инвесторов концепцию проекта, - сообщил Моргун.

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