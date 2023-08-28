Российские войска уничтожили несколько огневых точек ВСУ, с которых велись обстрелы Ясиноватой и ее окрестностей

Поразить вражеские позиции удалось за выходные дни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДНР российские войска подавили нескольких огневых точек украинских войск, расположенных под Ясиноватой. Об этом заявил ТАСС советник врио Главы Республики Ян Гагин.

Он уточнил, что уничтожить вражеские позиции удалось за выходные дни.

- Выходные для ВСУ на авдеевском направлении были непростыми. Российские силы подавили сразу несколько огневых точек противника, откуда в том числе велись хаотичные обстрелы Ясиноватой и ее окрестностей, - рассказал советник.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения имели успехи за последние несколько суток и расширили «серую зону» в направлении Невельского и Первомайского, а также улучшили свои позиции в районе Красногоровки. Он добавил, что украинские военные на авдеевском направлении несут серьезные потери в личном составе.

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