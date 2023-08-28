На дороги города возвращаются уцелевшие или отремонтированные транспортные и пешеходные светофоры. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе растет число светофоров. Совсем недавно специалисты ООО «Автодор-УП» установили еще десять таких объектов в городе. Об этом сообщили в местной администрации.

- Они появились на основных магистралях и аварийно-опасных перекрестках по проспектам Строителей и Ленина, а также улице Куприна. Также специалисты МУП АГМ «Мариупольавтодор» установили светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Зелинского, - рассказали там.

Тем временем в «Мариупольавтодоре» уточнили, что в данное время ведутся подготовительные работы к установке светофоров в Орджоникидзевском районе на пересечениях проспекта Победы с улицами Межевой и Орджоникидзе.

Всего до конца года в приморском городе ДНР планируют установить около 60 новых светофорных объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что на дороги Мариуполя возвращаются уцелевшие или отремонтированные транспортные и пешеходные светофоры. Охватить сразу все центральные и второстепенные дороги невозможно. Потому восстановительные работы проводятся постепенно, прежде всего, на основных и самых оживленных участках.

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