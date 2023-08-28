В Волновахе работники водоканала за неделю устранили более 30 порывов и заменили 50 метров водопроводных сетей

В городе меняют пришедшие в негодность водопроводные трубы. Фото (архив): ЛИЦ

Сотрудники государственного унитарного предприятия Донецкой Народной Республики «Вода Донбасса» выполняют работы на объектах в Волновахе. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Там уточнили, что за неделю специалисты провели в городе большой объем работ.

- За неделю ремонтные бригады Волновахского водоканала устранили более 30 порывов, заменили 50 метров водопроводных сетей, прочистили более 1000 метров канализационного коллектора, ликвидировали более 20 заторов на канализационных сетях, очистили 18 канализационных колодцев, - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что на фильтровальных станциях Волновахи провели планово-предупредительные работы, в ходе которых был выполнен ремонт запорной арматуры и обратных клапанов на насосных агрегатах.

Напомним, ранее в компании «Вода Донбасса» обсудили вопрос снижения потерь воды в Снежном. В городе из-за пришедших в негодность водопроводных труб жители начали испытывать нехватку воды.

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