В ДНР обсудили вопрос снижения потерь воды в Снежном

Эксплуатация сетей с истекшим нормативным сроком приводит к значительным потерям объемов воды Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В ДНР обсудили вопрос снижения потерь воды в городе Снежное. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

Там уточнили, что проблему рассмотрели на расширенном совещании в ГУП ДНР «Вода Донбасса», где про техническое состояние городских сетей рассказал главный инженер Снежнянского водоканала Евгений Пташкин.

Он уточнил, что водопроводные сети в Снежном формировались еще в 50-60-х годах прошлого века. Добавить к этому сложный рельеф местности с перепадами в 165 метров, скалистый грунт, горные подработки и прохождение водоводов по проезжей части и застроенным улицам - и становится понятно, что определило их плачевное техническое состояние в наши дни.

- Эксплуатация сетей с истекшим нормативным сроком привела к значительным потерям объемов воды, - пояснили специалисты.

Однако планы по оптимизации системы водоснабжения в Снежном уже подготовлены, и по возможности их будут реализовывать.

А пока специалисты занимаются заменой аварийных участков, устраняют порывы и регулируют запорную арматуру.

Сейчас специалисты занимаются заменой аварийных участков и устраняют порывы. Фото (архив): ЛИЦ

- В перспективе планируется установка ультразвуковых расходомеров по основным водоводам и узлам учета воды в многоквартирных домах, параллельно будет проводиться капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения, - рассказали в Минстрое ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР разработали проект по использованию шахтных вод для налаживания водоснабжения в Снежном. Согласно разработке, новый комплекс по очистке такой воды сможет покрыть около 90% потребностей хозяйственно-питьевого водоснабжения города.

Как уточнил начальник отдела строительного проектирования и инженерных изысканий проектного института Донгипрошахт Антон Синявский, проект был разработан на примере шахты «Миусская» в Снежном. Было предложено построить комплекс очистных сооружений, который и займется очисткой шахтной воды. Стоимость строительства такого комплекса специалисты оценивают в 3,5 млрд рублей. Предположительно, там смогут трудиться до 50 человек.

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