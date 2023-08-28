В Старобешево мастер по ремонту квартир обманул заказчицу и забрал деньги

Сотрудники полиции установили и задержали мужчину 1995 года рождения, который обоснованно подозревается в мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Старобешево мастер по ремонту жилища обманул заказчицу и забрал ее деньги. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, в дежурную часть ОМВД РФ «Старобешевский» обратилась женщина с заявлением о том, что мужчина, вызвавшийся сделать у нее дома ремонт, обманным путем забрал у нее деньги.

Выяснилось, что женщина договорилась про ремонт устно, оговорив необходимый объем работ. Ремонтник сказал ей заведомо ложные сведения и убедил женщину передать ему деньги, однако взамен обещанные по ремонту услуги в полном объеме не оказал. Сотрудники полиции задержали мошенника, он 1995 года рождения.

- Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - заявили в МВД по ДНР.

Тем временем следственный отдел СК РФ по ДНР завершил расследование дела в отношении 38-летней женщины, которая в 2011 году выкинула из окна свою малолетнюю дочь. Ребенок остался жив. Фигурантку дела, которая скрылась с места преступления, нашли и заключили под стражу спустя 12 лет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Верховный суд ДНР рассмотрит дела трех морпехов ВСУ, которые обстреляли административные и жилые здания в Мариуполе

Прокуратура ДНР направила в суд уголовные дела, фигурантами которых стали три морпеха ВСУ (подробнее)