В ДНР будут судить женщину, которая выкинула из окна своего ребенка

Следовали заключили подозреваемую под стражу, уголовное дело передано в суд (архивное фото). Фото: МВД ДНР

Следственный отдел СК РФ по ДНР завершил расследование дела в отношении 38-летней женщины, которая в 2011 году выкинула из окна свою малолетнюю дочь. Ребенок остался жив. Фигурантку дела, которая скрылась с места преступления, нашли и заключили под стражу спустя 12 лет.

— Следствием установлено, что в октябре 2011 года обвиняемая, находясь в квартире дома, расположенного в пгт. Булавинское г. Енакиево Донецкой области Украины, вступила в словесный конфликт со своим мужем, возникший из-за его ревности. Женщина выгнала мужа из квартиры, после чего вышла на балкон указанной квартиры и стала выбрасывать на улицу личные вещи последнего. Далее фигурантка взяла свою малолетнюю дочь руками за ноги и сбросила ее с балкона третьего этажа, в результате чего ребенок ударился о землю головой, но по независящим обстоятельствам от обвиняемой осталась жива. Фигурантка скрылась с места преступления, — отметили в СК.

Органами МВД было возбуждено уголовное дело, но спустя время его приостановили в связи с розыском преступницы.

— После изучения уголовного дела следователями производство было возобновлено. Было установлено местонахождение подозреваемой, причастной к совершению преступления. По ходатайству следователя СК судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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