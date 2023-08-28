Специалисты приступили к восстановлению драмтеатра в Мариуполе

Строители вернут прежний облик зданию мариупольского драмтеатра Фото: Александр ИВАНОВ

Петербургские специалисты приступили к восстановлению драматического театра в Мариуполе. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он уточнил, что строители уже разобрали завалы и начинают ремонтные работы.

- Сейчас разобрали там завалы, начинаем восстанавливать этот театр. И как вы говорили: нужно сохранить все то, что там осталось, то есть всю историю театра, - отметил Беглов.

По словам губернатора, необходимо также восстановить труппу театра. Сейчас 14 мариупольцев уже приняты в Российский государственный институт сценических искусств.

- Труппу надо восстановить, чтобы она была молодая, и ребята стремятся к этому. На следующий год мы еще примем студентов по тем профессиям, которые необходимы прежде всего для театра, но и для той промышленности, для тех отраслей в Мариуполе, которые там на сегодня восстанавливаются, - заявил глава Северной столицы России.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты из Ленобласти вернут прежний облик зданию мариупольского драмтеатра. Строительство объекта планируют завершить к концу 2024 года. Торжественно открытие театра проведут в начале 2025 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студотряды ДНР помогут восстановить Мариупольский драмтеатр, который был разрушен в 2022 году

Вместе с подрядчиком из Санкт-Петербурга студенческие отряды ДНР приступят к восстановлению памятника культуры в Мариуполе (подробнее)