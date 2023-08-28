Денис Пушилин заявил, что восстановлению Артемовска мешают постоянные обстрелы ВСУ

Хаотичные обстрелы ВСУ мешают начать восстановление Артемовска, заявил Пушилин. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР заявил о постоянных хаотичных обстрелах Артемовска со стороны вооруженных формирований Украины. По словам Дениса Пушилина, украинский огонь мешает начать восстановление города. Об это глава региона заявил в эфире телеканала «Россия 24».

— Артемовск до сих пор находится под хаотичным обстрелом со стороны ВФУ, что мешает проводить там восстановительные работы, — отметил Денис Пушилин.

Врио Главы Донецкой Народной Республики добавил, что сейчас самое «горячее» направление — южно-донецкое.

— Противник предпринимает попытки обойти с востока Урожайное, положительного эффекта достичь не удалось, — подчеркнул Пушилин.

Ранее Денис Пушилин завил, что в ДНР разрабатывают меры по минимизации ущерба от обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами. По словам врио Главы ДНР, в регионе разработают меры, чтобы меньше страдало населения Республики от запрещенных видов боеприпасов.

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