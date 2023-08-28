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НовостиОбщество28 августа 2023 10:07

Денис Пушилин заявил, что восстановлению Артемовска мешают постоянные обстрелы ВСУ

Врио Главы ДНР заявил, что Артемовск находится под хаотичным обстрелом ВСУ до сих пор
Виктория ПОДАРОВА
Хаотичные обстрелы ВСУ мешают начать восстановление Артемовска, заявил Пушилин. Фото: АГ ДНР

Хаотичные обстрелы ВСУ мешают начать восстановление Артемовска, заявил Пушилин. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР заявил о постоянных хаотичных обстрелах Артемовска со стороны вооруженных формирований Украины. По словам Дениса Пушилина, украинский огонь мешает начать восстановление города. Об это глава региона заявил в эфире телеканала «Россия 24».

— Артемовск до сих пор находится под хаотичным обстрелом со стороны ВФУ, что мешает проводить там восстановительные работы, — отметил Денис Пушилин.

Врио Главы Донецкой Народной Республики добавил, что сейчас самое «горячее» направление — южно-донецкое.

— Противник предпринимает попытки обойти с востока Урожайное, положительного эффекта достичь не удалось, — подчеркнул Пушилин.

Ранее Денис Пушилин завил, что в ДНР разрабатывают меры по минимизации ущерба от обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами. По словам врио Главы ДНР, в регионе разработают меры, чтобы меньше страдало населения Республики от запрещенных видов боеприпасов.

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