Два мирных жителя ранены огнем ВФУ в Горловке

Два человека получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Два мирных жителя Центрально-Городского района Горловки пострадали в результате артиллерийского обстрела. Поврежден жилой дом. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— В результате обстрела с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Центрально-Городского района Горловки. Поврежден дом по улице Ладожская, — заявил градоначальник.

Напомним, что в Горловке обесточены верхняя и нижняя насосные станции, а также поселок шахты имени В.И. Ленина. Градоначальник Иван Приходько заявил, что электроснабжение объектов водоснабжения и жилых домов вернут после окончания аварийно-восстановительных работ.

Напомним, что ВСУ выпустили по городу четыре артиллерийских снаряда калибром 155 мм около 17:05. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины в населенном пункте Дзержинск.

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