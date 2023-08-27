ВСУ обесточили насосную станцию и поселок в Горловке

Подачу электроэнергии на насосные станции в Горловке возобновят после окончания ремонта, заявил Приходько. Фото: ДАН

Обстрелом вооруженных формирований Украины в Горловке обесточены насосная станция и поселок шахты имени В. И. Ленина в Центрально-Городском районе. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

— В результате обстрела Горловки со стороны ВФУ была обесточена верхняя насосная станция по улице Касьянова и нижняя насосная станция по улице Украинская Подача воды будет возобновлена после восстановления электроэнергии, — подчеркнул мэр. — Обстрелом украинских боевиков обесточен поселок шахты им. В. И. Ленина (Центрально-Городской район Горловки).

В Представительстве ДНР в СЦКК подчеркнули, что около 17:05 украинские боевики выпустили по Центрально-Городскому району Горловки четыре артиллерийских снаряда калибром 155 мм.

Всего за сутки ВСУ ранили шесть мирных жителей Республики. Боевики выпустили по региону 241 боеприпас, в том числе с кассетной боевой частью.

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