Мэр Кулемзин заявил, что ВСУ под постоянным огнем держат два района Донецка

Украинские боевики обстреливают Донецк даже в День города (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ держат под постоянным огнем Киевский и Куйбышевский районы города. Мэр призвал дончан проявлять осторожность и не выходить из укрытий.

— Украинские фашисты держат под постоянными обстрелами Киевский и Куйбышевский районы. В зоне риска 1-я площадка, поселок Северный. Проявляйте осторожность, берегите себя и близких! Не выходите из укрытий без лишней необходимости! — заявил градоначальник.

Напомним, что за сутки украинские войска ранили шесть мирных жителей ДНР. Под огнем боевиков оказались Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Евгеновка. ВСУ выпустили по региону 241 боеприпас, в том числе с кассетной боевой частью. Повреждены восемь жилых домо в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Евгеновке, а также объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки.

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