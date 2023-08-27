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НовостиПолитика27 августа 2023 6:00

За сутки ВСУ ранили шесть мирных жителей ДНР, выпустив 241 боеприпасов

Украинские боевики открыли огонь по шести городам региона за сутки
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ за сутки ранили шесть мирных жителей ДНР (архивное фото)

ВСУ за сутки ранили шесть мирных жителей ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по ДНР 241 боеприпас, обстреляв шесть городов региона. Под огнем ВФУ оказались Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Евгеновка. Ранения получили шесть мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Евгеновке. Повреждены 8 жилых домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Евгеновке, а так же объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки, — заявили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что на донецком направлении ВСУ совершили 50 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

— На горловском направлении зафиксировано 8 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском —12 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. На волновахском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, — добавили в ведомстве.

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