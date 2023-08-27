За сутки ВСУ ранили шесть мирных жителей ДНР, выпустив 241 боеприпасов

ВСУ за сутки ранили шесть мирных жителей ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по ДНР 241 боеприпас, обстреляв шесть городов региона. Под огнем ВФУ оказались Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Евгеновка. Ранения получили шесть мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Евгеновке. Повреждены 8 жилых домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Евгеновке, а так же объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки, — заявили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что на донецком направлении ВСУ совершили 50 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

— На горловском направлении зафиксировано 8 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском —12 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. На волновахском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, — добавили в ведомстве.

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