При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали две женщины

Ранены женщины 1930 и 1970 годов рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

При обстреле Донецка пострадали две женщины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что обе мирные жительницы получили ранения в Куйбышевском районе. На момент обстрела они находились на улице Спартака.

- В результате обстрела Куйбышевского района по улице Спартака ранены женщины 1930 и 1970 годов рождения, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 26 августа украинские войска нанесли несколько ракетных ударов по Донецку. Под прицелом оказался Куйбышевский район. ВСУ выпустили по нему пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Как заявили в администрации Донецка, обстрел привел к повреждениям нескольких частных домов.

- В результате обстрела улиц Паскаля и Преподавателей в Куйбышевском районе повреждены кровля, остекление и фасады домов частного сектора, - заявил мэр города Кулемзин.

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