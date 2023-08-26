ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять ракет из РСЗО, есть повреждения

В результате обстрела повреждены несколько частных жилых домов. Фото (архив): ТГ/Приходько

Днем 26 августа украинские войска нанесли несколько ракетных ударов по Донецку. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Там уточнили, что под прицелом противника оказался Куйбышевский район. ВСУ выпустили по нему пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По выводам наблюдателей, огонь велся из подконтрольной ВСУ Семеновки.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 - населенный пункт Семеновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 ракет из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.

Тем временем в администрации Донецка сообщили, что обстрел привел к повреждениям частных домов.

- В результате обстрела улиц Паскаля и Преподавателей в Куйбышевском районе повреждены кровля, остекление и фасады домов частного сектора, - проинформировал мэр города Алексей Кулемзин.

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