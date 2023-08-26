В ДНР ко Дню шахтера работникам угольной отрасли вручат благодарности и электрогрили

Горнякам на предприятиях вручат благодарности и памятные подарки
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Общественники намерены поздравить работников угольной отрасли ДНР с Днем шахтера. Горнякам на предприятиях вручат благодарности и памятные подарки. Об этом сообщила ДАН представитель общественного движения «Донецкая Республика» Елена Фесенко.
По словам активистки, из-за обстрелов организовать торжественные мероприятия к празднику не представляется возможным. Тем не менее, общественники хотят поблагодарить шахтеров региона за их важный труд.
- Труженики будут награждены благодарностями и подарками от ОД «ДР» и электрогрилями, - рассказала Фесенко.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР в преддверии Дня шахтера волонтеры адресно поздравят несколько семей горняков. Донецкий штаб #МЫВМЕСТЕ навестит на дому ветеранов шахтерского труда и их семьи, привезет гуманитарную помощь и небольшие символичные подарки. Всего волонтеры планируют проведать пять семей горняков.
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