В ДНР ко Дню шахтера работникам угольной отрасли вручат благодарности и электрогрили

Горнякам на предприятиях вручат благодарности и памятные подарки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Общественники намерены поздравить работников угольной отрасли ДНР с Днем шахтера. Горнякам на предприятиях вручат благодарности и памятные подарки. Об этом сообщила ДАН представитель общественного движения «Донецкая Республика» Елена Фесенко.

По словам активистки, из-за обстрелов организовать торжественные мероприятия к празднику не представляется возможным. Тем не менее, общественники хотят поблагодарить шахтеров региона за их важный труд.

- Труженики будут награждены благодарностями и подарками от ОД «ДР» и электрогрилями, - рассказала Фесенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР в преддверии Дня шахтера волонтеры адресно поздравят несколько семей горняков. Донецкий штаб #МЫВМЕСТЕ навестит на дому ветеранов шахтерского труда и их семьи, привезет гуманитарную помощь и небольшие символичные подарки. Всего волонтеры планируют проведать пять семей горняков.

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