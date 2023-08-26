В Мариуполе восстановят краеведческий музей

Возвращением мариупольского музея к жизни готов заняться Государственный Эрмитаж. Фото: Администрация города Мариуполя

Краеведческий музей в Мариуполе будет восстановлен при поддержке питерского Эрмитажа. Сейчас специалисты занимаются реставрацией экспонатов. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Там уточнили, что во время боевых действий главное здание краеведческого музея в Мариуполе сильно пострадало. Однако многие экспонаты удалось спасти, и сейчас сотрудники музея занимаются их реставрацией.

В процесс включился и Государственный Эрмитаж.

- Российский журналист Александр Малькевич рассказал, что возвращением музея к жизни готов заняться Государственный Эрмитаж (город Санкт-Петербург). Инициативу поддержал директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский, - рассказали в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе сотрудники краеведческого музея собирают воспоминания очевидцев о событиях, которые происходили в городе в феврале - мае 2022 года. Из собранных материалов в музее сформируют постоянную и временную экспозиции, которые в дальнейшем смогут использовать историки и краеведы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор Мариупольского музея спасла от националистов оригинальные работы Айвазовского и Куинджи

Общая страховая сумма спасенного оценивается минимум в полтора миллиона долларов (подробнее)