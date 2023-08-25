В Мариуполе задокументируют воспоминания очевидцев о событиях февраля - мая 2022 года

Очевидцы помогут восстановить реальную картину событий, которые происходили в Мариуполе в 2022 году Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мариуполе сотрудники краеведческого музея собирают воспоминания очевидцев о событиях, происходящих в городе в феврале - мае 2022 года. Об этом сообщили в местной администрации.

Там уточнили, что из собранных материалов в музее сформируют постоянную и временную экспозиции, которые в дальнейшем смогут использовать историки и краеведы.

- Музей будет благодарен за предоставленные кадры разрушений объектов инфраструктуры и жилого фонда, боевых действий, интервью горожан, дневники, стихи, рисунки и так далее. Причем, фото- и видеоматериалы могут быть сняты как на профессиональные камеры, так и на мобильные телефоны, - пояснили в мэрии.

По словам самих сотрудников краеведческого музея, задокументированные воспоминания представляют большую ценность не только для современников, но также для будущих поколений. Ведь наравне с официальными документами они помогут восстановить реальную картину событий, которые происходили в Мариуполе в 2022 году.

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