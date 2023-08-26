Штурмовая авиация России уничтожила группу пехоты ВСУ вблизи Артемовска

Российская авиация выжигает позиции ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН

Штурмовая авиация ВС РФ нанесла удары по скоплению живой силы и техники противника на артемовском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что вертолеты «Южной» группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском.

- Экипажами вертолетов армейской авиации группировки уничтожена боевая машина пехоты и группа пехоты противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка и Клещеевка, - проинформировали в оборонном ведомстве страны.

Сообщается также, что посредством залпа из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в районе Клещеевки удалось поразить скопление украинских военных, а в районе Северска барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена артустановка противника.

Напомним, ранее ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в районе Семеновки в ДНР.

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