В ДНР восстановили почти 2 тысячи многоквартирных жилых домов и построили полсотни новых

В Донбассе сейчас развернута крупнейшая стройка России - только в ДНР на данный момент работают более 30 тысяч строителей Фото: Александр ИВАНОВ

Почти 2 тысячи многоквартирных жилых домов были восстановлены в ДНР, а построены - полсотни новых. Об этом сообщили ДАН в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Там уточнили, что помимо этого, строители заново возвели почти три сотни частных жилых домов.

- На сегодня в ДНР восстановлен 1971 и построено 50 новых многоквартирных домов, 293 индивидуальных жилых строения, - проинформировали в ведомстве.

В Минстрое РФ также подчеркнули, что при координации министерства была развернута комплексная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых российских регионов. Одним из приоритетных направлений этой работы определено повышение качества жизни граждан, в том числе благодаря ремонту и строительству жилья.

Напомним, что в восстановлении разрушенной боями инфраструктуры ДНР помогают регионы-шефы. Так, Тульская область до конца 2023 года планирует восстановить в Левобережном районе Мариуполя 21 жилой дом. Специалисты обновят и утеплят фасады домов.

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