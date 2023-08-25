Тульская область отремонтирует 21 дом в Мариуполе до конца года

Строители из Тулы обновят и утеплят фасады 21 дома в Мариуполе. Фото: Минстрой РФ

Тульская область до конца 2023 года планирует восстановить в Левобережном районе Мариуполя 21 жилой дом. Специалисты обновят и утеплят фасады домов. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ России.

— Уже завершены работы по ремонту и утеплению фасадов 4 многоквартирных домов. По остальным 17 зданиям работы в графике в разной степени готовности. Работы ведутся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. К началу отопительного сезона все работы на объектах завершат, — заявили в ведомстве.

В Минстрое добавили, что всего в Донецкой Народной Республике к концу лета 2023 года восстановлен 1971 жилой дом.

Тем временем специалисты Московской области восстанавливают детский сад в Ильичевском районе Мариуполя. Строители уже заменили окна, канализацию и системы водоснабжения, а сейчас монтируют систему электроснабжения в здании.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе выделят компенсационное жилье жительнице Приморского района, утратившей частный дом площадью более 100 кв. м

Мариупольчанку, лишившуюся своего дома в ходе боевых действий, заселят в равноценную по площади квартиру (подробнее)