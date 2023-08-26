Хуснуллин заявил, что платные парковки в Мариуполе организовывать не будут

Бесплатных парковочных мест в городе пока хватает Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Платные парковки в Мариуполе организовывать не будут. Об этом сообщил ТАСС заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе посещения Московского урбанистического форума.

Он отметил, что места для бесплатных парковок машин в городе пока хватает.

- Я сразу говорю - в Мариуполе у нас не будет платных парковок. Там пока хватает места для парковок, и пусть занимаются бесплатные парковки, - заявил вице-премьер.

Напомним, ранее Хуснуллин сообщил, что восстановлением аэропорта в Мариуполе власти планируют заняться в 2026-2027 году. А начало восстановления аэропорта в Донецке будет зависеть от оперативной обстановки. При этом он подчеркнул, что ремонт мариупольского аэропорта не входит в число первостепенных задач.

- У нас пока в планах стоит восстановление аэропорта в Мариуполе, стоит где-то 2026-2027 год. Это не первоочередная задача, потому что до ближайшего аэропорта Таганрога - 150 километров, но в планах у нас стоит, - заявил зампредседателя Правительства России.

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