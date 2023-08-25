Хуснуллин заявил, что восстановление аэропорта в Мариуполе запланировано на 2026-2027 годы

Предположительно, на возобновление работы воздушной гавани потребуется два года Фото: Александр КОЦ

Восстановлением аэропорта в Мариуполе власти планируют заняться в 2026-2027 году. А начало восстановления аэропорта в Донецке будет зависеть от оперативной обстановки. Об этом сообщил в ходе проведения Московского урбанистического форума вице-премьер России Марат Хуснуллин.

При этом он подчеркнул, что ремонт мариупольского аэропорта не входит в число первостепенных задач.

- У нас пока в планах стоит восстановление аэропорта в Мариуполе, стоит где-то 2026-2027 год. Это не первоочередная задача, потому что до ближайшего аэропорта Таганрога - 150 километров, но в планах у нас стоит, - заявил Хуснуллин.

Вице-премьер также рассказал про планы по восстановлению аэропорта в столице ДНР.

- И, в зависимости от оперативной обстановки, это аэропорт Донецка, - отметил он.

Напомним, ранее в ДНР начали работы над проектом восстановления аэропорта в Мариуполе. По предварительным прогнозам, на ремонт понадобится два года. Новая воздушная гавань Мариуполя будет использоваться как аэропорт двойного назначения - там будут принимать и гражданские, и военные суда.

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